Un giovane di 20 anni proveniente dalla provincia di Avellino è stato arrestato a Posillipo dopo aver tentato di fuggire durante un controllo della polizia. Secondo le fonti ufficiali, il ragazzo non si è fermato all’alt e ha proseguito la fuga a bordo di un veicolo, ma è stato raggiunto e fermato poco dopo. L’arresto è stato confermato dagli organi di polizia.

"> Arrestato un 20enne della Provincia di Avellino. Nelle prime ore di lunedì 13 aprile 2026, la polizia ha arrestato un giovane di 20 anni originario della provincia di Avellino, accusato di lesioni a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di Napoli, mentre transitavano in via Posillipo, hanno notato un’auto sospetta. A bordo c’era il giovane, che, alla vista delle forze dell’ordine, ha accelerato la sua corsa, ignorando l’alt intimato dai poliziotti. Questa reazione ha dato il via a un breve inseguimento, caratterizzato da manovre pericolose e una potenziale messa in pericolo di altre persone.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Posillipo: inseguito dalla polizia, non si ferma e viene arrestato.

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