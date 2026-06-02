Sciopero dei libri di testo per protesta contro Valditara 

A Bologna, gli istituti tecnici hanno deciso di aderire allo sciopero dei libri di testo come forma di protesta contro le politiche del ministro dell'istruzione. La mobilitazione si inserisce in un quadro di manifestazioni più ampio, che coinvolge anche altri settori scolastici e si oppone a determinati interventi governativi. La protesta è stata annunciata come una risposta alle decisioni prese dal Ministero, con l’obiettivo di evidenziare disaccordi sulle linee guida adottate.

Lo famo strano. A Bologna, dove ormai la fantasia degli oppositori del governo supera ogni confine, ora tocca agli istituti tecnici supportare le ventate ideologiche. A parole contro la riforma Valditara sugli istituti, nei fatti contro studenti e famiglie, si studierà non più su libri di testo ma su manuali alternativi. Il che non è esattamente una novità, visto che si può fare dagli anni settanta. Ma è la prima agitazione che nei fatti non servirà a infastidire le politiche ministeriali. Contenti loro. Ogni tanto capita di sbagliare bersaglio e questo è il caso di specie. La protesta vede in prima fila alcuni insegnanti bolognesi (soprattutto e appunto in istituti tecnici) che annunciano di rinunciare ai libri di testo tradizionali per il prossimo anno scolastico 202627. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Libri di scuola buttati reddit

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