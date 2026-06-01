Protesta di docenti a Bologna contro il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. La protesta riguarda la decisione di eliminare i libri di testo per centinaia di studenti, che si trovano senza materiali didattici tradizionali. La questione riguarda le modalità di insegnamento e l’utilizzo delle risorse scolastiche. Non sono stati forniti dettagli su eventuali alternative o soluzioni proposte. La manifestazione si è svolta davanti a un istituto scolastico della città.

Circa 700 studenti delle classi prime non useranno libri di testo il prossimo anno. Docenti e maestri hanno scelto l’adozione alternativa in protesta contro la riforma del ministro Giuseppe Valditara e le nuove indicazioni nazionali. La mobilitazione dei professori coinvolge istituti tecnici e scuole primarie e potrebbe estendersi ad altre realtà italiane. La protesta dei professori a Bologna La protesta, destinata a far discutere il mondo della scuola, ha preso forma a Bologna. In diversi istituti tecnici e in alcune classi della scuola primaria, dal prossimo anno scolastico gli studenti non utilizzeranno i tradizionali libri di testo. La scelta dei professori riguarda circa 700 alunni delle classi prime e nasce come forma di contestazione contro le riforme promosse dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Protesta dei professori contro Giuseppe Valditara, perché arriva la "rinuncia ai libri di testo"

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