Riforma istituti tecnici Valditara | Sciopero non riuscito basta con linguaggio da vetero comunismo Per la CGIL massiccia adesione da Torino a Messina poi annuncia blocchi di scrutini e libri di testo

Il ministro dell’Istruzione ha commentato il risultato dello sciopero che si è svolto oggi, definendolo non riuscito e criticando il linguaggio utilizzato dai sindacati. La CGIL, invece, ha dichiarato che l’adesione è stata massiccia, coinvolgendo diverse città italiane, e ha annunciato blocchi di scrutini e distribuzione di libri di testo come forme di protesta. La giornata ha visto quindi due interpretazioni contrastanti sui numeri e le azioni messe in campo.