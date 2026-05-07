Riforma istituti tecnici Valditara | Sciopero non riuscito basta con linguaggio da vetero comunismo Per la CGIL massiccia adesione da Torino a Messina poi annuncia blocchi di scrutini e libri di testo
Il ministro dell’Istruzione ha commentato il risultato dello sciopero che si è svolto oggi, definendolo non riuscito e criticando il linguaggio utilizzato dai sindacati. La CGIL, invece, ha dichiarato che l’adesione è stata massiccia, coinvolgendo diverse città italiane, e ha annunciato blocchi di scrutini e distribuzione di libri di testo come forme di protesta. La giornata ha visto quindi due interpretazioni contrastanti sui numeri e le azioni messe in campo.
Una protesta, due letture opposte. Mentre Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, parlava di un’adesione “complessiva dell’1,78%” e bollava lo sciopero come “non riuscito” e “politico”, dalla FLC CGIL sono arrivate cifre che raccontano una mobilitazione diffusa “da Torino a Messina”, con punte superiori all’80% in diversi istituti. Nel pomeriggio i due fronti si sono rincorsi senza incontrarsi: il ministro in collegamento radiofonico, la segretaria generale Gianna Fracassi con un comunicato stampa e un post social. Numeri inconciliabili, stessa posta in gioco: la riforma degli istituti tecnico-professionali. L'articolo Riforma istituti tecnici, Valditara: “Sciopero non riuscito, basta con linguaggio da vetero comunismo”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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