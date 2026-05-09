Scie chimiche su Viterbo sindaca e Asl svelino gli effetti | ma la spiegazione è scientifica

Una domenica mattina di sole, qualcuno si è messo a osservare il cielo e ha notato un reticolo bianco sopra Viterbo. Lo smartphone è stato usato per scattare foto, e l’osservatore ha deciso di condividere l’immagine sostenendo che quei tracciati non siano vapore acqueo, ma scie chimiche. La sindaca e l’azienda sanitaria locale sono state invitate a chiarire gli effetti di queste presunte sostanze.

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