Scie chimiche su Viterbo sindaca e Asl svelino gli effetti | ma la spiegazione è scientifica
Una domenica mattina di sole, qualcuno si è messo a osservare il cielo e ha notato un reticolo bianco sopra Viterbo. Lo smartphone è stato usato per scattare foto, e l’osservatore ha deciso di condividere l’immagine sostenendo che quei tracciati non siano vapore acqueo, ma scie chimiche. La sindaca e l’azienda sanitaria locale sono state invitate a chiarire gli effetti di queste presunte sostanze.
Una domenica mattina di sole, lo smartphone puntato verso l'alto e la ferma convinzione che quel reticolo bianco sopra Viterbo non sia affatto vapore. Un utente ha lanciato un appello sui social, mettendo nel mirino il traffico aereo e le sue presunte conseguenze sulla salute dei cittadini.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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