Scia di bici per la ciclovia | torna la ’Biciclettata’

Notizia in breve

Oggi sulla costa marchigiana una lunga fila di biciclette ha attraversato la zona, in occasione della tradizionale biciclettata. L’evento ha coinvolto numerosi ciclisti e ha messo in evidenza l’uso della ciclovia, infrastruttura molto richiesta dagli appassionati di mobilità sostenibile e cicloturismo. La manifestazione è stata organizzata per richiamare l’attenzione sulla realizzazione e l’utilizzo di questa pista ciclabile.