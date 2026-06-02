Scia di bici per la ciclovia | torna la ’Biciclettata’
Oggi sulla costa marchigiana una lunga fila di biciclette ha attraversato la zona, in occasione della tradizionale biciclettata. L’evento ha coinvolto numerosi ciclisti e ha messo in evidenza l’uso della ciclovia, infrastruttura molto richiesta dagli appassionati di mobilità sostenibile e cicloturismo. La manifestazione è stata organizzata per richiamare l’attenzione sulla realizzazione e l’utilizzo di questa pista ciclabile.
Una lunga scia di biciclette oggi attraverserà la costa marchigiana per richiamare l’attenzione su una delle infrastrutture più attese dagli amanti della mobilità sostenibile e del cicloturismo. Nelle prossime ore infatti farà tappa anche a Porto San Giorgio la Biciclettata Adriatica 2026, iniziativa promossa dalle associazioni marchigiane della Fiab per sostenere il completamento della Ciclovia Adriatica. La manifestazione partirà da tre diversi punti delle Marche – Pesaro, Jesi e San Benedetto del Tronto – per convergere nel pomeriggio ad Ancona. Il gruppo proveniente dal sud della regione attraverserà il territorio fermano con una sosta a Marina di Altidona, con l’arrivo a Porto San Giorgio che è previsto alle ore 10 nella Piazzetta Silenzi, dove è annunciata anche la presenza di amministratori locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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