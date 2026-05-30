Tutti in bici sulla Ciclovia La mobilità sostenibile che unisce due regioni

Da lunedì, ciclisti in sella lungo la Ciclovia Tirrenica del Levante Ligure, da Luni a Sarzana, passando per Castelnuovo Magra e Fosdinovo. Giovedì scorso è stato inaugurato il lotto prioritario dell’opera, che collega le due regioni attraverso un percorso dedicato. La realizzazione interessa diverse località lungo la costa, con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e facilitare gli spostamenti in bicicletta tra i Comuni coinvolti.

Da Luni a Sarzana, passando per Castelnuovo Magra e Fosdinovo, in sella a una bicicletta. Giovedì scorso l’inaugurazione del lotto prioritario della Ciclovia Tirrenica del Levante Ligure. Un’infrastruttura strategica e sostenibile in grado di unire non solo vari comuni, ma persino due regioni, Liguria e Toscana, in un percorso che attraversa paesaggi unici e caratteristici e che per alcuni tratti costeggia le sponde del Canale Lunense. Un progetto realizzato da Regione Liguria e finanziato con 13 milioni da fondi Pnrr e fondi regionali che si sviluppa per circa 13 chilometri, collegando la frazione marina di Sarzana al suo centro storico. Per la realizzazione del tratto di 2,5 chilometri nel Comune di Fosdinovo il contributo della Regione Toscana è stato di 1 milione e 166 mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Olbia investe sulla mobilità sostenibile: via libera a due nuove piste ciclabili

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