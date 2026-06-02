Un tennista italiano ha vinto il suo match a Parigi, dimostrando una buona gestione della pressione. La vittoria è stata commentata positivamente da un ex campione, che ha sottolineato come i risultati siano il frutto del lavoro svolto. Un’altra ex giocatrice ha lodato il gruppo azzurro, definendolo esempio di determinazione. Nessuna altra informazione sui nomi o dettagli specifici degli incontri.

Nel Tenniseum, il museo che racconta i 135 anni di storia degli Open di Francia, ospitato in un’elegante struttura a pochi metri dal Centrale, la sua foto iconica mentre stringe estasiata tra le braccia la Coppa Suzanne Lenglen come fosse una figlia piccola è sempre una delle più ammirate. Francesca Schiavone è l’ultima italiana, uomini compresi, ad aver sollevato il trofeo che spetta ai vincitori del singolare, e ogni volta che ritorna al Roland Garros sono emozioni e ricordi che si sovrappongono. L’ex numero 4 del mondo, che del torneo francese è stata finalista anche nel 2011, sconfitta dalla cinese Li Na, era già qui nel ruolo di allenatrice della giovane promessa austriaca Tagger, e da oggi sarà protagonista del torneo delle Leggende. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Schiavone: "A Parigi, che Azzurri! Sinner, top nel gestire la pressione: tornerà più forte"

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siete state tutto, siete state IL tennis. grazie per l'oro olimpico, per gli internazionali, e per tutte le emozioni che ci avete dato mi mancherete mammine ma forse è giusto così x.com