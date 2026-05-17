Ljubicic | Sinner numero 1 anche nel gestire la pressione Ruud? Gioca a un' altra velocità
Un ex coach di Federer ha espresso ammirazione per Jannik Sinner, definendolo capace di gestire la pressione in modo superiore e riconoscendo la sua forza mentale e il livello di gioco costantemente elevato. Ha anche commentato il modo di giocare di Ruud, affermando che si muove a una velocità diversa rispetto a Sinner. La valutazione si basa su osservazioni riguardanti le prestazioni e le qualità mentali dei due tennisti durante le recenti competizioni.
Ivan Ljubicic è stato numero 3 al mondo, ha allenato Roger Federer e ora è talent per Sky. Sul campo da tennis ha visto fragorose cadute e straordinarie rinascite. Cose da campioni, come Jannik Sinner, che contro Medvedev era sull’orlo del ko e invece oggi alle 17 giocherà la finale degli Internazionali sfidando Casper Ruud. Ivan, Sinner è riuscito ancora una volta a stupire. "Sì, ha trovato il modo di risorgere, di ritrovare le energie in un momento di estrema difficoltà. Medvedev è un giocatore che ti fa correre tanto, è stato un match molto fisico ma alla fine Jannik, con la sua esperienza e la sua forza mentale ha cambiato il match con il decisivo break nel terzo set". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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