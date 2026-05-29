Sabalenka | Doloroso vedere Sinner così tornerà ancora più forte

Jannik Sinner è stato eliminato agli ottavi di finale del Roland Garros, suscitando discussioni nel mondo del tennis. Sabalenka ha commentato che è stato doloroso vedere l’italiano in questa condizione, ma ha aggiunto che tornerà più forte. La partita si è conclusa con la vittoria del suo avversario in tre set, e Sinner ha lasciato il campo visibilmente deluso. La sconfitta rappresenta un punto di svolta nella sua stagione sulla terra battuta.

(Adnkronos) – La sconfitta di Jannik Sinner al Roland Garros fa discutere il mondo del tennis. Il numero uno del ranking Atp è stato eliminato nel secondo turno dello Slam parigino da Juan Manuel Cerundolo, a causa di problemi fisici verso la fine del terzo set (quando era a un passo dalla vittoria, dopo i. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Sabalenka Difende Sinner, Djokovic Lancia lOmbra: La Verità sul Caso Doping

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