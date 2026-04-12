Porto San Giorgio | inseguimento e scontro violento con la Polizia

Nel pomeriggio di ieri, nella zona sud di Porto San Giorgio, un tentativo di fuga da parte di un veicolo fermato dalla Polizia di Stato ha portato a un inseguimento. L’auto ha cercato di evitare il controllo, proseguendo a forte velocità, e si è verificato uno scontro tra l’auto e alcuni agenti. La scena si è conclusa con un confronto fisico tra gli agenti e i soggetti coinvolti.

Un pomeriggio di violenza e inseguimenti si è consumato nella zona sud di Porto San Giorgio, dove un tentativo di fuga da un controllo della Polizia di Stato è degenerato in uno scontro fisico con gli agenti. I due protagonisti dell’episodio, un giovane di origine magrebina e una ragazza della stessa nazionalità, sono stati fermati dopo una serie di azioni concitate che hanno coinvolto anche una seconda pattuglia della Volante della Questura di Fermo. Tutto ha avuto inizio intorno alle ore 15 di ieri, quando il controllo del territorio ha portato la squadra della Volante a intercettare una Fiat Punto. Il veicolo era stato segnalato dal proprietario, il quale aveva preventivamente comunicato alla polizia il numero di targa per agevolare le operazioni di rintraccio, poiché l’auto risultava essere stata noleggiata e mai riconsegnata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto San Giorgio: inseguimento e scontro violento con la Polizia Porto San Giorgio celebra la Polizia: premiati i suoi eroiPiazza Garibaldi a Porto Sant’Elpidio ha ospitato la celebrazione per il 174esimo anniversario della Polizia di Stato, un momento di riflessione... Santacroce racconta lo scontro violento con Lavezzi: “Ci fu un inseguimento per le strade di Napoli”Fabiano Santacroce ricorda lo scontro fisico col Pocho Lavezzi a Napoli e il successivo inseguimento per le strade della città.