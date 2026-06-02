Schianto tra auto e moto soccorso un giovane

Un giovane di 17 anni è stato soccorso dopo un incidente tra auto e moto avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi lungo via Alcide De Gasperi a Casatenovo. L’incidente ha coinvolto due veicoli e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale per le cure. Non sono state fornite altre informazioni sulle condizioni di salute del ferito o sulle cause dello scontro.

Incidente tra auto e moto a Casatenovo con un 17enne rimasto ferito e trasportato in ospedale. Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 2 giugno, lungo via Alcide De Gasperi. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto.L'allarme è scattato in codice giallo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Luvinate - Scontro auto-moto, soccorso un 19enne

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