Schianto tra auto e moto in serata | 53enne soccorso in gravi condizioni
Nella serata di ieri si è verificato un incidente tra un’auto e una moto a Castello Brianza. Un uomo di 53 anni è rimasto coinvolto nello scontro ed è stato soccorso sul posto. Le sue condizioni sono risultate gravi e è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine per i rilievi. I dettagli sulla dinamica dell’incidente sono ancora in fase di chiarimento.
Grave incidente stradale tra auto e moto a Castello Brianza con un uomo di 53 anni trasportato in ospedale in codice rosso. Lo schianto è avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 15 maggio, lungo via Roma. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. Non appena scattato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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