Schianto tra auto e moto in serata | 53enne soccorso in gravi condizioni

Nella serata di ieri si è verificato un incidente tra un’auto e una moto a Castello Brianza. Un uomo di 53 anni è rimasto coinvolto nello scontro ed è stato soccorso sul posto. Le sue condizioni sono risultate gravi e è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine per i rilievi. I dettagli sulla dinamica dell’incidente sono ancora in fase di chiarimento.

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