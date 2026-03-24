Schianto tra auto e moto in via Foscolo | giovane trasferito in ospedale

Incidente stradale in via Ugo Foscolo a Lecco con un 18enne ferito e trasportato in ospedale. Lo schianto, avvenuto a mezzogiorno, ha coinvolto un'auto e una moto e ha richiesto l'intervento dei soccorsi in codice giallo (media gravità). Non appena scattato l'allarme, la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto un'ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco e l'auto con il medico, allertando inoltre vigili del fuoco e polizia locale. Ancora in via di ricostruzione la dinamica dell'accaduto: come detto il sinistro è avvenuto lungo la strada che si collega con via Tonale. Ad aver avuto la peggio nell'impatto il giovane centauro. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Schianto all'alba: giovane trasferito in ospedale

Schianto frontale tra un'auto e una moto nella notte: ragazzo di 18 anni grave in ospedaleGrave incidente stradale a Milano nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio.

Contenuti utili per approfondire Schianto tra auto e moto in via Foscolo...

Temi più discussi: Incidente a Milano, schianto tra un'auto e una moto: gravissimo un 40enne; Schianto tra un’auto e un tir in tangenziale a Lodi, traffico a rilento in direzione Milano; Schianto tra auto sulla Postumia: tre feriti, uno in codice rosso; Schianto tra auto e camion: tragedia a Vezza d’Alba.

Incidente sulla Colombo, schianto tra auto e microcar: muore a 17 anniSabato di sangue su via Cristoforo Colombo, dove nella notte un violento incidente stradale è costato la vita a un ragazzo di appena 17 anni. iltempo.it

Quattro feriti, uno grave, nello schianto frontale tra due auto sulla Paullese a ZeloGrave incidente oggi pomeriggio alle 16 a Zelo, sull’ex statale 415, all’altezza del supermercato Md. Uno scontro frontale tra due auto: il bilancio è di quattro persone ferite, una molto grave. Sul p ... ilcittadino.it

Dopo le due donne investite e uccise al Corso Garibaldi, un altro schianto mortale si è verificato a Napoli - facebook.com facebook

«Fermati, fermati»: in un audio il momento dello schianto a LaGuardia x.com