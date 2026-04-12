Perde il controllo e finisce con l' auto contro una casa | ferito un 20enne
Un giovane di 20 anni, in servizio presso una base militare, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto a Pordenone. Secondo quanto riferito, l’automobile ha perso il controllo e si è schiantata contro una casa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.
Un militare di 20 anni in servizio alla base di Aviano è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto a Pordenone. L'episodio è successo nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 aprile in via Roveredo. Sul posto il personale sanitario e i carabinieri che si sono occupati dei vari.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Roma: perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro, morto 47enne a MontesacroUn tragico incidente mortale si è verificato ieri sera nel quartiere Montesacro, a Roma.
FOTO/ Incidente in via delle Puglie: 65enne perde il controllo dell’auto e finisce contro un’altra vetturaIncidente stradale in via delle Puglie, dove una donna di 65 anni, alla guida di una Fiat 500, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la...