Perde il controllo e finisce con l' auto contro una casa | ferito un 20enne

Un giovane di 20 anni, in servizio presso una base militare, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto a Pordenone. Secondo quanto riferito, l’automobile ha perso il controllo e si è schiantata contro una casa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Un militare di 20 anni in servizio alla base di Aviano è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto a Pordenone. L'episodio è successo nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 aprile in via Roveredo. Sul posto il personale sanitario e i carabinieri che si sono occupati dei vari.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Roma: perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro, morto 47enne a MontesacroUn tragico incidente mortale si è verificato ieri sera nel quartiere Montesacro, a Roma. FOTO/ Incidente in via delle Puglie: 65enne perde il controllo dell’auto e finisce contro un’altra vetturaIncidente stradale in via delle Puglie, dove una donna di 65 anni, alla guida di una Fiat 500, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la... Gotta Be You | ROMANCE | Full Movie in English