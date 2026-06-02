Un video di una dash cam mostra l'incidente in cui è stato coinvolto il calciatore, con una guida che appare confusa e un palloncino sospetto nel veicolo. Dopo lo schianto di una Lamborghini, è stato arrestato con l'accusa di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Raheem Sterling è stato arrestato con l'accusa di guida sotto l'effetto di droga dopo essersi schiantato a bordo della sua Lamborghini. Nelle scorse ore, ha cominciato a girare sul web il video che ritrae l'auto del giocatore del Feyenoord cambiare caoticamente corsia e toccare il muretto che delimita la strada. Nel girato, tratto dalla dash cam di un'altra vettura, si vede nitidamente il giocatore portarsi alla bocca un palloncino sospetto, forse riempito con gas esilarante (Daily Mail). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Schianto Sterling: spunta il video di una dash cam. Palloncino sospetto e guida confusa

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Lo schianto in Lamborghini e l'arresto: l'ex nazionale Sterling nei guai per guida sotto effetto di drogaL'ex calciatore inglese è stato arrestato dopo un incidente in cui era coinvolta una Lamborghini.

Raheem Sterling arrestato dopo uno schianto in Lamborghini: è accusato di guida sotto effetto di drogheRaheem Sterling è stato arrestato dopo un incidente con la sua Lamborghini su un'autostrada.

Si parla di: Raheem Sterling nei guai, schianto in Lamborghini: arrestato per sospetta guida sotto l'uso di stupefacenti; Sterling nei guai: arrestato dopo lo schianto in Lamborghini - CalcioNapoli24 | CN24.