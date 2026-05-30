L'ex calciatore inglese è stato arrestato dopo un incidente in cui era coinvolta una Lamborghini. Secondo le prime ricostruzioni, è stato trovato positivo alla prova antidroga. L'auto ha subito danni e lui è stato portato in caserma. Non ci sono altre persone coinvolte. La polizia ha confermato l'arresto per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. La vicenda è in fase di approfondimento.

Stando a quanto riportato dalla stampa britannica, i fatti si sono verificati durante la mattinata dello scorso giovedì 28 maggio, intorno alle ore 9.00. L'attaccante, che ha disputato l'ultima parte della scorsa stagione tra le file del Feyenoord, avrebbe improvvisamente perso il controllo della propria autovettura mentre stava percorrendo la M3, importante autostrada a scorrimento veloce che collega Sunbury-on-Thames, nella periferia sud-ovest di Londra, nel Surrey, con Southampton, sulla costa meridionale dell'Hampshire. Subito dopo l'impatto della Lamborghini con le barriere, avvenuto per fortuna senza il coinvolgimento di altre auto, sul posto sono giunti gli uomini della polizia dell'Hampshire, che si sono occupati di ricostruire le cause del sinistro e di effettuare i rilievi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lo schianto in Lamborghini e l'arresto: l'ex nazionale Sterling nei guai per guida sotto effetto di droga

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