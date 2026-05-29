Raheem Sterling arrestato dopo uno schianto in Lamborghini | è accusato di guida sotto effetto di droghe

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Raheem Sterling è stato arrestato dopo un incidente con la sua Lamborghini su un'autostrada. Secondo fonti ufficiali, è sospettato di aver guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’incidente non ha causato feriti gravi. La polizia ha sequestrato il veicolo e avviato le verifiche necessarie. L’atleta è stato portato in centrale per gli accertamenti. La vicenda è sotto indagine.

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