Schianto fatale In lutto una comunità

Un uomo di 52 anni è morto domenica in un incidente sulla Statale 45 nel Piacentino. La comunità di Castiglione d’Adda piange la perdita, dopo che il veicolo coinvolto nell’incidente ha avuto un impatto fatale. La polizia sta indagando sulle cause dello schianto. La vittima, residente nella zona, è deceduta sul luogo dell’incidente. Nessun altro coinvolto è stato segnalato.

CASTIGLIONE D’ADDA (Lodi) La comunità di Castiglione d’Adda è in lutto per la scomparsa del 52enne Ivano Sari, deceduto domenica in un incidente sulla Statale 45 nel Piacentino. L’uomo, che lavorava come camionista, lascia la moglie Tiziana Gaddia, di 51 anni, e il figlio Maicol, di 25, con cui condivideva la stessa passione per le due ruote. Il dramma si è consumato poco dopo le 17 in località Colombarola di Travo, nel tratto compreso tra Cisiano e Casino Agnelli. Sari stava rientrando verso Piacenza in sella alla sua Ducati, inserito in un gruppo di amici e compagni di viaggio. Per cause ancora in corso di accertamento, il 52enne ha improvvisamente perso il controllo del mezzo: la moto è scivolata sull’asfalto e l’impatto della caduta è stato molto violento, sotto gli occhi impotenti degli altri centauri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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SCHIANTO MORTALE: 26ENNE IN SCOOTER PERDE LA VITA | 06/02/2026

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