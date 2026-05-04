Schianto fatale in sella a una moto in una zona di campagna perde la vita un 52enne

Un incidente mortale si è verificato questa mattina in una zona di campagna, coinvolgendo una moto. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto, dove è stato trovato il conducente, un uomo di 52 anni. La vittima era marito di una dirigente di una squadra di volley locale. La notizia è stata diffusa tramite un post sui social ufficiali di una società sportiva della zona.

GALATINA – La notizia è piombata come un fulmine a ciel sereno, pochi minuti prima di mezzogiorno, attraverso un post sulla pagina ufficiale dell’Olimpia Sbv Galatina, storica compagine di volley locale: Paolo De Matteis, 52 anni, marito della dirigente Zaira Gemma, è spirato questa mattina.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Scontro fatale in sella allo scooter: "Silvio, una vita per la comunità" Schianto mortale in moto: 52enne perde il controllo e si schianta contro un paloHa perso il controllo della sua motocicletta, mentre stava percorrendo la provinciale 15, a Povoletto, finendo la sua corsa fuori strada: così ha... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Schianto fatale nella notte, i corpi trovati all'alba: morti i fidanzati Alexandru e Sarah; Incidente a Santa Giusta, si schianta in moto contro un palo della luce: morto Alessio Porcu, aveva 25 anni; Busto Garolfo, l’auto gli taglia la strada: centauro di 27 anni sbalzato dalla sella fa un volo di 20 metri; La pedalata all’aria aperta si trasforma in tragedia: schianto fatale davanti agli occhi dell’amico. Schianto in sella allo scooter, muore 18enneDopo tre giorni di agonia al Bufalini di Cesena, non ce l'ha fatta Chiara Bacchini, di Riccione. Era rimasta coinvolta in un brutto incidente contro un'automobile la notte tra il 30 aprile e il primo ... rainews.it La pedalata tra amici si trasforma in tragedia: schianto fatale davanti agli occhi dell’amicoDanilo Andreatta, 73 anni di Ivrea, è stato travolto da un Suv a San Martino Canavese, sulla provinciale 63. Per lui sono stati inutili i soccorsi ... msn.com Schianto fatale a Cavezzo: muore motociclista di 24 anni L'impatto contro un camion in località Ponte Motta non ha lasciato scampo al giovane... - facebook.com facebook Fatale l'impatto contro la roccia a bordo strada. Lo schianto è avvenuto fra Giustino e Pinzolo x.com