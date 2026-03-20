Scontro fatale in sella allo scooter | Silvio una vita per la comunità

Un incidente mortale si è verificato oggi in centro città, coinvolgendo uno scooter e un altro veicolo. La vittima, un uomo conosciuto nella zona, è deceduta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e ha avviato le indagini.

Un sorriso che non dimentichi. Di quelli che restano negli occhi e nel cuore di chi lo apprezzava. Lavoratore eccellente, attivissimo in svariati campi, paladino di quelle azioni generose che lasciano il segno in una comunità, Silvio Di Benedetto, 62 anni di Grosotto, amava la vita in tutte le sue sfumature, il volontariato, il ballo, lo sci, il go kart. È scomparso nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso a Tirano in un tragico incidente sul Campone con una vettura. Lui viaggiava in sella al suo scooter. Non vi è stato nulla da fare. È morto sul colpo. Sposato con Patrizia, aveva tre figlie (Giulia, Francesca e Marta), Di Benedetto era in pensione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scontro fatale in sella allo scooter: "Silvio, una vita per la comunità" Articoli correlati Leggi anche: Travolta da un camion mentre è in sella a una scooter, morta una donna: la vittima è Angela Varzaru In sella a uno scooter con addosso una pistola pronta a sparare: arrestatiControlli massicci ad Arzano per i carabinieri della locale Tenenza e della compagnia di Casoria. Altri aggiornamenti su Scontro fatale Temi più discussi: Scontro fatale in sella allo scooter: Silvio, una vita per la comunità; Mattia Saccon muore a 20 anni in un incidente in sella alla sua moto: fatale lo scontro contro la due ruote di un amico; La moto prende fuoco dopo lo scontro: muore 43enne; Tragedia sull'Ardeatina: centauro in sella alla sua moto perde la vita nello scontro con un camion. Scontro fatale in sella allo scooter: Silvio, una vita per la comunitàUn sorriso che non dimentichi. Di quelli che restano negli occhi e nel cuore di chi lo apprezzava. Lavoratore eccellente, attivissimo in svariati campi, paladino di quelle azioni generose che lasciano ... ilgiorno.it Tragedia sull’Ardeatina: centauro in sella alla sua moto perde la vita nello scontro con un camionNuova tragedia sulle strade della capitale questa mattina, mercoledì 18 marzo, dove un centauro di circa 40 anni ha perso la vita in un violento scontro stradale con un camion avvenuto nelle prime ore ... msn.com ULTIM'ORA | Scontro fatale tra due auto, una finisce nel fosso: morto un uomo --> https://www.nordest24.it/sona-incidente-mortale-sr11-auto-fossato - facebook.com facebook Scontro fatale a Ragusa: muore 70enne x.com