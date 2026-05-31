Elisabetta Borrelli e Leonardo Reale hanno vinto i titoli italiani nella categoria Giovani di sciabola ai Campionati Italiani Giovanili a Roma. Entrambi hanno conquistato il primo posto nella loro specialità durante la competizione. La manifestazione si è svolta nella capitale, con numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni. La vittoria dei due atleti segna il loro successo durante questa edizione del campionato.

Elisabetta Borrelli e Leonardo Reale si laureano campioni italiani della categoria Giovani di sciabola nella rassegna tricolore di Roma. La domenica di gare sulle pedane romane ha decretato i vincitori nazionali della sciabola Under 20. Nel tabellone femminile, la portacolori del Centro Sportivo Esercito, Elisabetta Borrelli, ha conquistato la medaglia d’oro al termine di una finale molto combattuta. L’assalto si è risolto sul 15-14 ai danni di Benedetta Stangoni dell’Accademia Musumeci Greco, medaglia d’argento. L’ultimo atto ha visto Borrelli recuperare uno svantaggio di 10-13, completando una decisa rimonta tricolore. Il podio femminile è stato completato dai bronzi di Gaia Karola Carafa del Centro Sportivo Carabinieri e di Francesca Romana Lentini delle Fiamme Oro. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Scherma, Campionati Italiani Giovanili Roma: Borrelli e Reale trionfano nella sciabola, gli highlights

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