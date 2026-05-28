Oggi alla Fiera di Roma inizia la rassegna dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani di scherma, parte della manifestazione “Roma 2026”. La competizione durerà dieci giorni e coinvolgerà atleti in diverse discipline, con un focus particolare sul fioretto Cadetti. L’evento riunisce giovani schermidori provenienti da tutto il paese e rappresenta il primo appuntamento ufficiale del calendario nazionale in questa stagione.

Scatta oggi alla Fiera di Roma la grande avventura dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani, primo capitolo della kermesse tricolore “Roma 2026”. La giornata inaugurale sarà dedicata al fioretto Under 17, con in palio i titoli maschile e femminile. È il primo atto di dieci giorni di gare che porteranno nella Capitale il meglio della scherma italiana. Il programma odierno si apre con il fioretto maschile Cadetti, al via dalle ore 10.00, mentre la prova femminile scatterà alle 12.00. Le fasi finali inizieranno nel pomeriggio: alle 17.15 per il tabellone maschile e alle 18 per quello femminile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Roma 2026, si parte con il fioretto Cadetti: dieci giorni di grande scherma nella Capitale

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