Terni Anita Pazzaglia conquista il bronzo ai Campionati Italiani Assoluti di Karate

Lo scorso fine settimana, il PalaPellicone di Ostia Lido ha ospitato le finali del Campionato Italiano Assoluto di karate, un evento che ha visto la partecipazione di atleti tra i 17 e i 35 anni provenienti da varie società sportive e gruppi militari. Tra i concorrenti, una atleta locale ha conquistato il bronzo in questa competizione nazionale.

Prestazione di alto livello per l’atleta ternana nel kumite -55 kg: prima tra le civili, superata solo dalle rappresentanti dei corpi militari. Buoni segnali anche dagli altri atleti della Tonic Pazzaglia Karate L’atleta ternana Anita Pazzaglia ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo nella categoria kumite (combattimento) -55 kg, al termine di una prestazione di altissimo livello. Un risultato che assume ancora più valore considerando che Pazzaglia si è classificata prima a pari merito tra le atlete “civili”, preceduta sul podio soltanto da rappresentanti dei corpi dello Stato. Un traguardo frutto di grande dedizione, che la vede dividersi quotidianamente tra gli studi universitari e allenamenti intensi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, Anita Pazzaglia conquista il bronzo ai Campionati Italiani Assoluti di Karate Articoli correlati Bronzo per Francesco Stopponi ai campionati italiani assoluti di lotta greco-romanaNel torneo più importante dell’anno, la giornata del tricolore di lotta greco romana ha visto l'aretino Francesco Stopponi del Gs Chimera Arezzo... Il Libertas Centro Karate Riccione protagonista ai Campionati Regionali AssolutiAi Campionati Regionali Assoluti di karate domenica scorsa a Mirandola, specialità kata e kumite, il Centro Karate Riccione si è confermato...