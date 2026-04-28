Scherma i convocati dell’Italia per fioretto e sciabola | gli appuntamenti

L’Italia ha annunciato i convocati per le gare di fioretto e sciabola, in vista della Coppa del Mondo e del Grand Prix dedicato agli sciabolatori. Le squadre italiane si stanno preparando per alcuni dei momenti più significativi della stagione, con appuntamenti che coinvolgono i migliori atleti nazionali. Le competizioni sono programmate nelle prossime settimane e rappresentano un momento chiave per gli sportivi azzurri.

L’Italia si prepara in vista della Coppa del Mondo di scherma e del Grand Prix per gli sciabolatori: i convocati azzurri Sono settimane importanti per il mondo della scherma, atteso da alcuni degli appuntamenti più belli e interessanti di tutta la stagione. Ci riferiamo sicuramente alla Coppa del Mondo per i fiorettisti, che si terrà a Istanbul dal 30 aprile al 3 maggio. L’Italia di Simone Vanni sa ora chi ci sarà sia per gli uomini, sia per donne. Entrambi saranno impegnati nelle gare individuali, sperando di portare a casa risultati importanti. Di seguito le liste. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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