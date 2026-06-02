Scherma argento per Marini al Pincio | trionfo marchigiano a Roma

Tommaso Marini ha vinto la medaglia d’argento nella finale di scherma al Pincio a Roma. La sua avversaria nella finale ha battuto Marini. Il Club Scherma Jesi è riuscito a mantenere la posizione in Serie A1. La competizione si è svolta con incontri diretti tra atleti di alto livello. La finale ha visto Marini arrivare fino alla fase conclusiva del torneo. La vittoria ha portato un risultato positivo per lo sport marchigiano.

? Domande chiave Chi ha battuto Tommaso Marini nella finale disputata al Pincio?. Come ha fatto il Club Scherma Jesi a garantire la permanenza in A1?. Quali atlete marchigiane hanno sfiorato il podio nel fioretto femminile?. Perché il movimento scheristico delle Marche è considerato un polo d'eccellenza?.? In Breve Filippo Macchi batte Marini 15-7 nella finale maschile al Pincio. Fiamme Oro vince oro maschile battendo Carabinieri 45 a 33. Fiamme Oro ottiene argento femminile dopo finale combattuta 44 a 43. Matilde Calvanese ottiene l'8° posto nel fioretto femminile individuale. L’argento di Tommaso Marini apre i Campionati Italiani di scherma a Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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