A Roma si svolgono al Pincio i Campionati Italiani Assoluti di scherma olimpica e paralimpica, con partecipanti di rilievo nazionale. Le finali inizieranno sabato, con le gare di fioretto maschile e femminile. La federazione ha annunciato la presenza di tutti i principali atleti nazionali, tra cui il numero uno della disciplina. Le competizioni proseguiranno con le fasi successive nelle giornate successive.

Uno scenario da favola. In una location probabilmente unica al mondo. Roma, in questo periodo "sportiva" come non mai, diventa protagonista della scherma dal 30 maggio al 4 giugno grazie allo svolgimento dei campionati italiani assoluti olimpici e paralimpici con una formula che unisce inclusione e uno dei luoghi simbolo della Città Eterna. Il cuore dell'evento sarà infatti la Terrazza del Pincio, che ospiterà le fasi finali degli Assoluti, dove "ci saranno i nostri campioni olimpici e paralimpici. Questo per la scherma italiana può essere il primo di una serie di grandi eventi. Il nostro è un movimento pulito, abbiamo anche una missione valoriale che dobbiamo portare avanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma accoglie al Pincio gli Assoluti di scherma olimpica e paralimpica: ci sono tutti i big

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Al Pincio le finali dei Campionati Italiani di scherma olimpica e paralimpicaLe finali dei Campionati Italiani di scherma olimpica e paralimpica si svolgeranno dal 30 maggio al 4 giugno alla Terrazza del Pincio.

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