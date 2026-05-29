Il governo italiano ha chiesto all’Unione Europea di intensificare i controlli ai confini per prevenire la diffusione dell’Ebola. La richiesta riguarda l’adozione di nuovi protocolli di controllo sui flussi migratori. La presidente della Commissione europea e il commissario agli affari interni devono ancora rispondere alla richiesta. Restano da definire le misure specifiche che verranno applicate per rafforzare i controlli sanitari e di sicurezza lungo le frontiere esterne dell’UE.

? Domande chiave Come reagiranno von der Leyen e Costa alla richiesta italiana?. Quali nuovi protocolli di controllo verranno applicati ai flussi migratori?. Perché l'Italia chiede regole comuni invece di agire autonomamente?. Come verrà garantito il bilanciamento tra sicurezza e sovranità sanitaria?.? In Breve Lettera inviata a von der Leyen, António Costa e Nikos Christodoulides.. Focolaio di virus Ebola Bundibugyo registrato in Uganda e nella Repubblica Democratica del Congo.. Obiettivo coordinamento tra Stati membri per monitorare flussi dalle aree colpite.. Proposta mira a integrare vigilanza alle frontiere con prerogative sanitarie nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ebola: Meloni chiede all’UE più controlli ai confini per la salute

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