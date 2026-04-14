Caos ai controlli Schengen | code di 3 ore per il nuovo sistema EES

Da venerdì scorso, gli scali dell’area Schengen hanno vissuto lunghe code dovute all’attivazione del nuovo sistema di registrazione biometrica EES. Le attese hanno raggiunto le tre ore, creando disagi ai viaggiatori e rallentamenti nelle procedure di controllo. La novità, introdotta per migliorare la gestione dei passaggi, sta causando problemi di afflusso e di organizzazione tra i passeggeri in transito.

L’implementazione integrale del sistema di registrazione biometrica Ees negli scali dell’area Schengen ha innescato una serie di disagi logistici senza precedenti, con code che hanno raggiunto le tre ore di attesa tra venerdì scorso e oggi. La situazione ha colpito duramente i viaggiatori in vari nodi europei, costringendo alcuni aeroporti a interventi d’urgenza per gestire il sovraccarico dei controlli alle frontiere. In Portogallo, la gestione dell’emergenza è stata immediata: nella mattinata dell’11 aprile, gli scali di Porto (Francisco Sá Carneiro), Lisbona (Humberto Delgado) e Faro (Gago Coutinho) hanno dovuto sospendere la raccolta dei dati biometrici per far fronte alle criticità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos ai controlli Schengen: code di 3 ore per il nuovo sistema EES Aeroporti, scatta il sistema Ees: previste code anche di due ore ai controlliA partire dal 10 aprile, tutti i cittadini di Paesi che non fanno parte dell’Ue o dell’area Schengen, con alcune eccezioni, dovranno fornire al loro... Leggi anche: Voli, allarme operatori Ue su Ees: in estate rischi code da oltre 4 ore DO NOT Fly to Europe Until You Watch This (New EES Law 2026)