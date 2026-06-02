Scatto da villaggio pescatori | un senso di quiete mentre il mondo corre

Un'immagine inviata da un lettore mostra un villaggio pescatori con un ambiente tranquillo, contrapposto alla frenesia del mondo esterno. La foto ritrae uno scorcio di Brindisi, evidenziando un momento di calma tra le attività del porto e le case tradizionali. La scena trasmette un senso di serenità, in netto contrasto con le problematiche quotidiane e le tensioni che caratterizzano la realtà globale.

Un senso di quiete mentre il mondo corre sempre più velocemente con tutte le sue enormi criticità. È la sensazione più comune che si può provare osservando la foto inviata dal lettore Dario Turchiarulo, in cui emerge uno scorcio di Brindisi con vista da villaggio pescatori. In primo piano risalta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Simon by J. Storer Clouston | Classic Mystery & Suspense Audiobook

Notizie e thread social correlati

Villaggio Pescatori, appello su sicurezza e decoro: “Serve più attenzione”Un quartiere della città, noto per i suoi panorami pittoreschi, viene segnalato come bisognoso di interventi per migliorare la manutenzione, la...

Fregene, stretta sui furbetti dei rifiuti: controlli al Villaggio dei Pescatori e sul lungomareA Fregene sono in corso controlli mirati per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti lungo il lungomare e nel Villaggio dei Pescatori.