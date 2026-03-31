Trovato ubriaco per due volte espulso perché irregolare | liti e molestie ai passanti tra San Faustino e piazza della Rocca

In quattro giorni, un giovane di 25 anni è stato trovato in stato di ebbrezza nel centro storico di Viterbo in due occasioni. La polizia ha deciso di allontanarlo dal territorio in quanto irregolare. Nel corso delle verifiche, l’uomo è stato coinvolto in una lite a San Faustino e successivamente ha molestato alcuni passanti in piazza della Rocca.

Trovato ubriaco nel centro storico di Viterbo per due volte in quattro giorni. La polizia ha espulso, perché irregolare, un 25enne egiziano coinvolto prima in una lite a San Faustino e poi in delle molestie ai passanti in piazza della Rocca. In piazza San Faustino la squadra volante della questura è intervenuta mercoledì 25 marzo. Gli agenti, entrati in azione su segnalazione, hanno sedato una lite nella quale è stato coinvolto il ragazzo. Trovato in evidente stato di ebbrezza alcolica, è stato sanzionato per ubriachezza molesta e allontanato dalla zona. Nonostante ciò, domenica 29 marzo, i poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante un servizio di controllo del territorio, hanno trovato il 25enne ancora una volta ubriaco, questa volta in piazza della Rocca. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Trovato ubriaco per due volte, espulso perché irregolare: liti e molestie ai passanti tra San Faustino e piazza della Rocca Articoli correlati Sicurezza, la proposta: "Gabbiotti per le forze dell'ordine a Sacrario, San Faustino e piazza della Rocca"“La sicurezza dei cittadini non può restare uno slogan, ma deve tradursi in azioni concrete”. Ubriaco si spoglia e resta in mutande a piazza della RoccaIntervento della polizia nel centro storico di Viterbo dopo le segnalazioni di presenti e passanti, tra cui famiglie con bambini Momenti di disagio...