EA Sports ha inserito nei menu delle Sfide Creazione Rosa di FIFA Ultimate Team una carta di Iván Zamorano nella versione Eroi Prime. La carta ha un punteggio di 99 nel tiro, rendendola una delle più forti del gioco per questa statistica. Questa aggiunta permette ai giocatori di ottenere un giocatore iconico con caratteristiche elevate, disponibile attraverso le sfide specifiche del gioco. La carta è accessibile ai partecipanti alle sfide di creazione rosa.

EA Sports ha ufficialmente rilasciato nei menu delle Sfide Creazione Rosa (SBC) di Ultimate Team una carta dedicata a un vero e proprio mito del calcio sudamericano e mondiale: Iván Zamorano in versione Eroi Prime. Il leggendario attaccante cileno si presenta con una valutazione di 92 OVR e una statistica semplicemente fantascientifica: 99 di tiro totale. Grazie al sistema FC IQ e alle 5 stelle di mosse abilità, questa carta si candida a essere il finalizzatore perfetto per molte squadre. Analizziamo nel dettaglio i requisiti completi, i costi e il verdetto sulla sua convenienza. IL FOCUS SU IVÁN ZAMORANO EROI PRIME (92 OVR). Siamo di fronte a un centravanti puro old-school ma totalmente modernizzato nei movimenti, letale dentro l’area di rigore e capace di ripulire qualsiasi pallone arrivi dalle sue parti. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - SBC Zamorano Eroi Prime su FC 26: arriva il bomber con 99 di tiro

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