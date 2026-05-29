Dribbling 99 e il ritorno della Trivela | Quaresma Eroe Prime arriva su FC 26 Analisi e costi della SBC

Notizia in breve

Ricardo Quaresma, noto come il “Re della Trivela”, torna su EA Sports FC come Eroe Prime. La sua presenza è disponibile attraverso una Sfida Creazione Rosa (SBC). Quaresma, celebre per il suo dribbling 99 e la tecnica con il piede destro, si ripresenta in forma potenziata. I giocatori possono ottenere il suo card completando le sfide e affrontando i costi associati alla SBC.