Dribbling 99 e il ritorno della Trivela | Quaresma Eroe Prime arriva su FC 26 Analisi e costi della SBC

Da imiglioridififa.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ricardo Quaresma, noto come il “Re della Trivela”, torna su EA Sports FC come Eroe Prime. La sua presenza è disponibile attraverso una Sfida Creazione Rosa (SBC). Quaresma, celebre per il suo dribbling 99 e la tecnica con il piede destro, si ripresenta in forma potenziata. I giocatori possono ottenere il suo card completando le sfide e affrontando i costi associati alla SBC.

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Il “Re della Trivela” fa il suo ritorno in grande stile su  EA Sports FC. Una delle icone più amate dai fan del calcio spettacolo,  Ricardo Quaresma, è ora disponibile tramite una Sfida Creazione Rosa (SBC) in versione  Eroe Prime. Con un  OVR  di  94  e statistiche che gridano “fuoriclasse”, questa carta si candida a essere un tassello fondamentale per molte squadre, specialmente per chi ama il dribbling estremo. Analizziamo nel dettaglio se vale la pena investire le proprie  fodder  in questa sfida. Analisi Tecnica: Un dribbling da capogiro. La carta Eroe Prime di Quaresma si presenta con numeri impressionanti, guidati da un  99 di dribbling  che lo rende uno dei giocatori più agili dell’intero gioco. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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