Dribbling 99 e il ritorno della Trivela | Quaresma Eroe Prime arriva su FC 26 Analisi e costi della SBC
Ricardo Quaresma, noto come il “Re della Trivela”, torna su EA Sports FC come Eroe Prime. La sua presenza è disponibile attraverso una Sfida Creazione Rosa (SBC). Quaresma, celebre per il suo dribbling 99 e la tecnica con il piede destro, si ripresenta in forma potenziata. I giocatori possono ottenere il suo card completando le sfide e affrontando i costi associati alla SBC.
Il “Re della Trivela” fa il suo ritorno in grande stile su EA Sports FC. Una delle icone più amate dai fan del calcio spettacolo, Ricardo Quaresma, è ora disponibile tramite una Sfida Creazione Rosa (SBC) in versione Eroe Prime. Con un OVR di 94 e statistiche che gridano “fuoriclasse”, questa carta si candida a essere un tassello fondamentale per molte squadre, specialmente per chi ama il dribbling estremo. Analizziamo nel dettaglio se vale la pena investire le proprie fodder in questa sfida. Analisi Tecnica: Un dribbling da capogiro. La carta Eroe Prime di Quaresma si presenta con numeri impressionanti, guidati da un 99 di dribbling che lo rende uno dei giocatori più agili dell’intero gioco. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Joga Bonito Quaresma is back scoring crazy Trivelas!
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