In occasione dell’80° anniversario del voto femminile, giovani talenti ligure celebreranno l’evento con un concerto dedicato all’Eroica di Beethoven, scelto per commemorare i deportati. L’esecuzione si terrà in un teatro locale, coinvolgendo studenti delle scuole di musica e orchestre giovanili. La scelta dell’opera si collega alla volontà di ricordare le vittime della deportazione, in un momento di riflessione e memoria collettiva. La manifestazione è aperta al pubblico.

? Domande chiave Perché l'Eroica di Beethoven è stata scelta per commemorare i deportati?. Come celebreranno i giovani talenti ligure l'ottantesimo anniversario del voto femminile?. Quali brani musicali animeranno il corteo storico nelle strade di Loano?. Chi guiderà gli incontri sulla conquista del suffragio universale a Savona?.? In Breve Concerto dell'Eroica di Beethoven a Savona il 2 giugno 2026 con l'Orchestra di Sanremo. Manifestazione Soroptimist International Club a Savona mercoledì 3 giugno ore 17:00. Borghetto Santo Spirito ospita Angelica Cirillo e Leonardo Ferretti martedì 2 giugno. Giovane Orchestra della Riviera si esibisce alla Collegiata di Sant’Ambrogio ad Alassio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savona, l’Eroica di Beethoven per l’80° della Repubblica

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