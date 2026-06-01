Calcio giovanile si chiudono i tornei alla Pianta | trionfano Savignanese ed Esordienti dello Junior Gatteo

Notizia in breve

Si sono conclusi i tornei di calcio giovanile organizzati dall'Asd Pianta Calcio, dedicati alle categorie Esordienti 2013 e 2014. Nelle finali del 19° Memorial Giancarlo Stefanelli, la squadra Savignanese ha vinto il titolo, mentre nello 28° Memorial Tiziano Mingozzi, lo Junior Gatteo si è aggiudicato la vittoria degli Esordienti 2014. Le competizioni si sono svolte negli impianti della Pianta e hanno coinvolto diverse società della zona.