Calcio giovanile si chiudono i tornei alla Pianta | trionfano Savignanese ed Esordienti dello Junior Gatteo
Si sono conclusi i tornei di calcio giovanile organizzati dall'Asd Pianta Calcio, dedicati alle categorie Esordienti 2013 e 2014. Nelle finali del 19° Memorial Giancarlo Stefanelli, la squadra Savignanese ha vinto il titolo, mentre nello 28° Memorial Tiziano Mingozzi, lo Junior Gatteo si è aggiudicato la vittoria degli Esordienti 2014. Le competizioni si sono svolte negli impianti della Pianta e hanno coinvolto diverse società della zona.
Si sono conclusi i tornei organizzati dall'Asd Pianta Calcio dedicati alle categorie Esordienti 2013 ed Esordienti 2014 per il 19°Memorial Giancarlo Stefanelli e il 28° Memorial Tiziano Mingozzi. Le due squadre vincitrici, rispettivamente l'Asd Savignanese e lo Junior Gatteo parteciperanno ai. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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