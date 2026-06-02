CALCIO GIOVANILE Pianta i Memorial Stefanelli e Mingozzi ai quadrangolari
Due tornei giovanili organizzati dalla Pianta si sono conclusi con una buona partecipazione e affluenza di pubblico. Stefanelli e Mingozzi hanno partecipato ai quadrangolari, che si sono svolti senza problemi logisitici. Le gare si sono disputate nelle ultime settimane, coinvolgendo diverse squadre della regione. Nessun incidente o problema è stato segnalato durante le partite o gli eventi correlati. La manifestazione ha visto un ampio coinvolgimento di giovani calciatori e appassionati.
Conclusi con successo di partecipazione e di pubblico due tornei giovanili organizzati dalla Pianta Calcio, in collaborazione con la Cabec sponsor della manifestazione a cui hanno preso parte 18 club romagnoli: Bakia Cesenatico, Cesena, Classe, Edelweiss Jolly, Faenza, Forlimpopoli, Fratta Terme, Junior Cervia, Junior Gatteo, Meldola, Mezzano, Persiceto 85, San Pietro in Vincoli, Savignanese, Torresavio, Vecchiazzano, Virtus Faenza e Union Sammartinese. Per gli Esordienti 2013, nel 19° Memorial Giancarlo Stefanelli, vittoria della Savignanese che in finale ha superato 1-0 il Torresavio. Negli Esordienti 2014, nel 28° Memorial Tiziano Mingozzi, il successo ha arriso allo Junior Gatteo grazie al 2-1 sull’Edelweiss Jolly. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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