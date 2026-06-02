calcio giovanile pianta i memorial stefanelli e mingozzi ai quadrangolari

Notizia in breve

Due tornei giovanili organizzati dalla Pianta si sono conclusi con una buona partecipazione e affluenza di pubblico. Stefanelli e Mingozzi hanno partecipato ai quadrangolari, che si sono svolti senza problemi logisitici. Le gare si sono disputate nelle ultime settimane, coinvolgendo diverse squadre della regione. Nessun incidente o problema è stato segnalato durante le partite o gli eventi correlati. La manifestazione ha visto un ampio coinvolgimento di giovani calciatori e appassionati.