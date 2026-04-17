Ministro della malavita si può dire | Saviano vince in tribunale contro Salvini

Il tribunale di Roma ha assolto lo scrittore e giornalista dall’accusa di diffamazione nei confronti del ministro delle Infrastrutture. La causa riguarda un commento in cui era stato definito “ministro della malavita” per le critiche rivolte all’operato politico del ministro. La decisione è arrivata dopo un procedimento giudiziario che si è concluso con l’assoluzione di Saviano.

Matteo Salvini può essere definito «ministro della malavita» per criticare il suo operato politico. Lo ha deciso il tribunale di Roma, che ha assolto Roberto Saviano dall’accusa di diffamazione nei confronti del ministro delle Infrastrutture. Che nel 2018 era invece responsabile del Viminale quando lo scrittore pubblicò un video in cui lo definiva così che venne condiviso da oltre 10mila follower e tuttora visibile su X. Saviano aveva replicato in quel modo alle parole del ministro, che in precedenza aveva messo in forse la scorta a Saviano. La sentenza. «Saranno le istituzioni competenti a valutare se corra qualche rischio, anche perché mi pare che passi molto tempo all’estero», aveva detto Salvini a proposito della scorta di Saviano.🔗 Leggi su Open.online

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