Solovyov non si scusa e rilancia le accuse contro Giorgia Meloni | Sostiene i nazisti di Kiev

Il giornalista russo Vladimir Solovyov ha confermato le sue accuse contro la presidente del Consiglio, sostenendo che sostiene i nazisti di Kiev. Non ha fatto alcuna dichiarazione di scuse dopo le polemiche generate dalle sue affermazioni e ha deciso di mantenere la sua posizione, rilanciando le sue accuse pubblicamente. La vicenda ha suscitato discussioni nelle cronache politiche e mediatiche italiane e internazionali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nessuna marcia indietro dopo le polemiche. Il giornalista russo Vladimir Solovyov non arretra di fronte alle critiche seguite alle sue dichiarazioni contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al contrario, rilancia le accuse e invita la premier italiana a rispondere pubblicamente, sostenendo che il suo orientamento politico sarebbe legato alle idee di Benito Mussolini e al sostegno all’Ucraina, definita da Mosca come uno “Stato nazista”. Le dichiarazioni del conduttore russo. Secondo quanto riportato dall’emittente Vesti, Solovyov ha affermato che Meloni condividerebbe l’eredità ideologica del fascismo italiano, arrivando ad associare il suo appoggio a Kiev a una presunta adesione a crimini storici.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Solovyov non si scusa e rilancia le accuse contro Giorgia Meloni: “Sostiene i nazisti di Kiev” Notizie correlate Solovyov non si scusa, 'Meloni sostiene i nazisti di Kiev'Il giornalista russo Vladimir Solovyov, il giorno dopo la bufera per le affermazioni shock su Giorgia Meloni, non si scusa, e esorta invece la... Il volto del Cremlino, Vladimir Solovyov, spara offese in diretta contro Giorgia Meloni: “idiota”, “bestia” e “traditrice”, ma a “PuttaMeloni” sono morto dalle risateTempesta diplomatica tra Italia e Russia dopo l’ennesimo show sopra le righe della TV di Mosca. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il polemista russo Solovyov insulta Meloni, Roma convoca l'ambasciatore. La replica: Una cantonata; Solovyov non si scusa, 'Meloni sostiene i nazisti di Kiev'; Meloni insultata dalla tv russa, Tajani convoca l'ambasciatore. Solidarietà del Colle; Solovyov insulta Meloni dalla tv russa: Idiota patentata, bestia. La Farnesina convoca l'ambasciatore. Meloni-Solovyov, nuovo attacco: «Sostiene i nazisti di Kiev e gli attacchi in Russia». L'ambasciatore russo Paramonov alla FarnesinaCosa è successo Il conduttore tv Vladimir Solovyov, re nello scacchiere della propaganda di Putin, noto per le sue minacce belliciste contro i Paesi europei, ieri si ... leggo.it Solovyov non si scusa, 'Meloni sostiene i nazisti di Kiev'Il giornalista russo Vladimir Solovyov, il giorno dopo la bufera per le affermazioni shock su Giorgia Meloni, non si scusa, e esorta invece la premier italiana a rispondere del suo sostegno alle idee ... ansa.it Un giornalista russo attacca Giorgia Meloni in tv: perché all’improvviso questo attacco #Mattino5 tutte le mattine in diretta su #Canale5 e in streaming su @mediasetinfinity - facebook.com facebook HANNO FALLITO. ORA BISOGNA RIALZARSI Da italiano la notizia di poco fa mi preoccupa molto e mi spinge a trovare soluzioni. Il governo tutto tagli e austerità di Giorgia Meloni ha fallito e non ha centrato nemmeno l’obiettivo del 3% deficit/Pil su cui avevan x.com