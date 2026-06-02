Il 2 giugno 2026 si è appreso che satelliti cinesi sono stati utilizzati per supportare operazioni militari in Iran, con l’obiettivo di colpire basi statunitensi nella regione. La presenza di satelliti cinesi ha permesso di migliorare la ricognizione e la sorveglianza delle aree di interesse. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di intervento o sui risultati delle operazioni. La notizia si inserisce in un quadro di tensioni tra le potenze coinvolte.

Roma, 2 giugno 2026 – In pace ma soprattutto in guerra gli amici ti mettono una mano sulla spalla e intervengono quando ce n’è bisogno. Così succede in Iran dove la Cina da fedele alleato offre i sistemi difensivi che non si vedono ma che sono efficienti come le bombe e i missili. Da circa un anno il reparto più sofisticato del controspionaggio di Pechino si è installato in Iran, rinforzando costantemente la propria presenza per prevenire e combattere le infiltrazioni di collaboratori e informatori di Cia e Mossad, preziosissimi per perfezionare le indicazioni della tecnologia e colpire con missili e droni i capi religiosi e militari del governo e altri obiettivi sensibili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Satelliti cinesi in soccorso all’Iran. L’assist per colpire le basi Usa

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