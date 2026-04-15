L' Iran ha usato i satelliti cinesi per attaccare le basi Usa dalla Prince Sultan in Arabia Saudita a Erbil in Iraq

L'Iran ha impiegato satelliti di provenienza cinese per effettuare attacchi contro basi statunitensi in diverse zone del Medio Oriente. Tra gli obiettivi colpiti ci sono la base aerea nella Prince Sultan in Arabia Saudita e una località a Erbil, in Iraq. L'uso di questa tecnologia satellitare è stato confermato attraverso fonti ufficiali e analisi di esperti del settore militare.

L'Iran ha usato tecnologia satellitare acquisita dalla Cina per colpire obiettivi Usa in tutto il Medio Oriente. È quanto rivela il Financial Times che ha ottenuto «documenti militari iraniani» che mostrano che un satellite è stato acquistato alla fine del 2024 dopo che era stato lanciato nello spazio dalla società cinese Earth Eye Co. I documenti I documenti mostrano inoltre come ai Guardiani della Rivoluzione è stato dato anche accesso alle stazioni terrestri commerciali gestite da Emposat, un fornitore di servizi di controllo e dati satellitari che ha sede a Pechino. Ft ha così chiesto all'ambasciata cinese a Washington se il...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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