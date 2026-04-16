Le tensioni tra satelliti cinesi e basi statunitensi continuano a essere al centro dell’attenzione, con un conflitto che si prevede si concluderà entro aprile. Nel frattempo, l’ex presidente ha affermato che la guerra in Iran potrebbe avvicinarsi alla conclusione, aggiungendo che un accordo potrebbe essere raggiunto entro la fine del mese. Queste dichiarazioni si inseriscono in un quadro di crescente incertezza sulle relazioni internazionali.

Donald Trump ripete che la guerra in Iran è "molto vicina alla fine", e un accordo entro la fine di aprile "è possibile". "Li abbiamo sconfitti militarmente, in modo totale", afferma il presidente americano con Fox Business Network e precisa: "Se dovessi ritirarmi in questo preciso istante, ci impiegherebbero 20 anni per ricostruire il Paese, e noi non abbiamo ancora finito". "Vedremo cosa accadrà, credo che vogliano davvero, a tutti i costi, raggiungere un accordo", prosegue. L'Associated Press, citando funzionari regionali, riferisce che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto "un'intesa di massima" per prolungare il fragile cessate il fuoco in vigore da una settimana al fine di favorire ulteriori iniziative diplomatiche.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Conflitto chiuso entro aprile". Satelliti cinesi contro le basi Usa

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