Sassuolo torna Emilia Romagna Perlage due giorni di bollicine all' ombra di Palazzo Ducale
L’ottava edizione di Emilia Romagna Perlage si svolgerà il 6 e 7 giugno in Piazzale della Rosa a Sassuolo, vicino a Palazzo Ducale. La manifestazione prevede due giorni dedicati alle bollicine, con espositori e degustazioni di vini spumanti della regione. L’evento si tiene all’aperto, nel centro della città, e richiama appassionati e operatori del settore. L’ingresso è gratuito e l’evento si svolge anche in caso di maltempo.
L’ottava edizione di Emilia Romagna Perlage torna a Sassuolo, il 6 e 7 giugno sempre in Piazzale della Rosa a Sassuolo, abbracciata dalla maestosità di Palazzo Ducale. In questo contesto si potranno degustare oltre 60 etichette di più di 20 produttori diversi, tutti rigorosamente impegnati nella. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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