Sassuolo torna Emilia Romagna Perlage due giorni di bollicine all' ombra di Palazzo Ducale

Notizia in breve

L’ottava edizione di Emilia Romagna Perlage si svolgerà il 6 e 7 giugno in Piazzale della Rosa a Sassuolo, vicino a Palazzo Ducale. La manifestazione prevede due giorni dedicati alle bollicine, con espositori e degustazioni di vini spumanti della regione. L’evento si tiene all’aperto, nel centro della città, e richiama appassionati e operatori del settore. L’ingresso è gratuito e l’evento si svolge anche in caso di maltempo.