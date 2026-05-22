Perlage in Cupola | bollicine tra storia e architettura a Novara
In una cupola storica di Novara, si svolge un evento che combina l’eleganza dello Champagne con l’architettura di Alessandro Antonelli. Durante la manifestazione, vengono servite bollicine, creando un collegamento tra il patrimonio architettonico e la tradizione del vino. L’iniziativa ha anche uno scopo benefico, raccogliendo fondi per progetti sociali. La serata si svolge tra dettagli architettonici e calici di champagne, senza altre finalità dichiarate.
Unire l’architettura monumentale di Alessandro Antonelli all’eleganza dello Champagne, con un obiettivo che va oltre la degustazione: il sostegno sociale. È questa la promessa della serata organizzata dallo Champagne Social Club, che aprirà le porte della suggestiva Sala del Compasso, situata nei. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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