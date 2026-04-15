Alla scoperta del Palazzo Ducale di Sassuolo viisita guidata tra arte e storia

Il Palazzo Ducale di Sassuolo è una residenza barocca situata nel Nord Italia, costruita su incarico del duca Francesco I d’Este. La sua nascita risale al periodo in cui l’estense cercò di rilanciare la propria posizione dopo la perdita di Ferrara. La struttura è stata pensata come un luogo di svago e di rappresentanza per la corte. Oggi, il palazzo è aperto al pubblico e può essere visitato attraverso visite guidate che permettono di scoprire il suo patrimonio artistico e storico.

Il palazzo ducale di Sassuolo è una delle residenze barocche più affascinanti del Nord Italia. Voluto dal duca Francesco I d’Este, il protagonista della rinascita estense dopo la perdita di Ferrara, fu concepito come "delizia di svago" e luogo di rappresentanza della corte.Gli interni.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Abruzzo 2026: l’UTE del Codroipese parte alla scoperta di storia, arte e paesaggi tra L’Aquila e Rimini.L'Abruzzo si prepara ad accogliere un gruppo speciale di viaggiatori provenienti dal Codroipese, nell'ambito di un'iniziativa culturale che intreccia... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Presentazione del Progetto PNRR -; Il Sassuolo scopre il Palazzo Ducale: visita guidata tra storia e territorio; Ville Emiliane +; Il filo rosso della storia: archeologia tessile alla scoperta del passato. Calcio Femminile. Le neroverdi visitano la città. La squadra ospite a Palazzo DucaleEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Incontro sulla sicurezza urbana ospitato a Palazzo Ducale con la partecipazione dei sindaci di tre grandi città amministrate dal centrosinistra - facebook.com facebook