I ladri hanno rubato un tubo di rame in un quartiere di Sassari, causando il panico tra i residenti. La fuga degli autori ha generato preoccupazione tra chi ha sentito rumori sospetti durante la notte. Non sono stati ancora chiariti i motivi per cui i malviventi abbiano puntato specificamente su quel tubo. La polizia sta indagando sull’accaduto e sui possibili motivi dietro il furto.

? Punti chiave Cosa cercavano davvero i ladri oltre al semplice tubo di rame?. Come hanno fatto i malviventi a scatenare tale panico notturno?. Perché le denunce precedenti della vittima non hanno prodotto risultati?. Quali sono le reali intenzioni dietro questi furti di scarso valore?.? In Breve Due furti al portone della vittima in un solo mese a Sassari. Furti di rame e scippi in auto segnalati dai residenti su Segnala a Sassari. Due uomini travestiti con cappucci operano nella notte di lunedì a Monte Alto. Vandalismo reiterato colpisce abitazioni e veicoli in diverse aree della provincia di Sassari. Due uomini scappano nel buio dopo aver smantellato un tubo a Monte Alto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari, furto di un tubo a Monte Alto: panico tra i residenti

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