Non si ferma all' alt e travolge un agente a Catania a bordo di uno scooter creando il panico tra i residenti

A Catania, un giovane di 21 anni ha causato scompiglio dopo aver investito un agente con il suo scooter mentre tentava di evitare un controllo di polizia. L’incidente ha provocato il panico tra i residenti, mentre il conducente ha proseguito la fuga. Successivamente, è stato arrestato dalla polizia. L’uomo non si è fermato all’alt ed è stato fermato in seguito alle operazioni di rintraccio.

Un arresto e un agente ferito, questo il bilancio di un episodio avvenuto nel centro di Catania dove un giovane di 21 anni è stato fermato dopo una fuga rocambolesca per sottrarsi a un controllo della Polizia Locale. L’intervento, condotto in collaborazione con la Polizia di Stato, è scaturito a seguito di una serie di gravi violazioni al Codice della Strada e si è concluso con l’arresto del ragazzo per lesioni a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. Panico per le strade di Catania Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio in Piazza Stesicoro, nel cuore di Catania. Un agente della Polizia Locale, durante il servizio di pattugliamento, ha notato un giovane a bordo di un motoveicolo senza casco protettivo. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Non si ferma all'alt e travolge un agente a Catania a bordo di uno scooter creando il panico tra i residenti Leggi anche: Non si ferma all’alt e travolge un agente, grosso rischio per i fedeli in processione Leggi anche: Non si ferma all'alt e travolge un agente, ma rischio evitato per i fedeli in processione Temi più discussi: La Pasqua degli ultimi: in Sicilia quasi mille senza dimora. Da Palermo a Catania non si ferma l’emergenza silenziosa; Non si ferma all'alt, travolge un agente della polizia locale e scappa: arrestato 21enne; Alidays, Catania: Il problema è nella mancanza di capacità aerea; Carabinieri in azione contro i parcheggiatori abusivi, denunciati due uomini. Non si ferma all'alt e travolge un agente a Catania a bordo di uno scooter creando il panico tra i residentiUn 21enne è stato arrestato a Catania dopo una fuga pericolosa: aveva investito un agente per evitare un controllo stradale. virgilio.it Donna accoltellata a Catania, fermato l'ex maritoÈ stato fermato dai carabinieri di Catania il 56enne sospettato di aver accoltellato la ex moglie di 51 anni. L'uomo era stato scarcerato da poche settimane. ansa.it Il tentato femminicidio in strada a Catania, resta in carcere l'ex marito della donna ferita a coltellate https://qds.it/tentato-femminicidio-catania-resta-carcere-ex-marito/ - facebook.com facebook Festa #Benevento, vince a #Salerno (il #Catania perde) e torna in Serie B dopo tre anni x.com