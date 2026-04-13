Lunedì 13 aprile 2026, il territorio del capoluogo sassarese si presenta con un cielo coperto e pioggia leggera che interessa alcune zone della città. Nella stessa giornata viene inaugurato un nuovo nido nel quartiere Monte Rosello, ampliando così i servizi dedicati alle famiglie. La giornata si svolge sotto la pioggia, senza particolari eventi meteorologici di rilievo.

Lunedì 13 aprile 2026, il capoluogo sassarese si risveglia sotto un cielo pesantemente coperto, con precipitazioni leggere che interessano il territorio in modo non uniforme. La giornata sarà caratterizzata da temperature contenute, tra una minima di 14 gradi e una massima che non supererà i 17 gradi, mentre la ventilazione cambierà direzione passando dall’est-nordest del mattino al nord-nordovest nel pomeriggio. Il respiro della pioggia e l’equilibrio termico del territorio. La dinamica meteorologica che interessa Sassari in questa prima parte della settimana vede protagonisti un accumulo di pioggia contenuto, stimato intorno ai 3 millimetri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari tra pioggia e nuovi servizi: nasce il nido a Monte Rosello

Sassari, violenza in via Rosello: giovane aggredito, gravi traumi e prognosi riservata. Indagini in corso.Sassari è stata teatro di un violento episodio di cronaca nella notte tra sabato e domenica: un uomo di trent’anni è stato aggredito brutalmente in...

Leggi anche: Asili nido, il Pnrr arranca: tra ritardi, fondi europei non spesi e servizi pubblici a rischio