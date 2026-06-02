Saronno Pagani | la democrazia va difesa con l’impegno di tutti

Notizia in breve

A Saronno, un politico ha sottolineato l'importanza di difendere la democrazia attraverso l'impegno quotidiano di tutti. Ha chiesto come la partecipazione attiva possa rafforzare le istituzioni locali e quale ruolo abbiano le nuove generazioni nel futuro della città. Le dichiarazioni sono arrivate durante un incontro pubblico, evidenziando la necessità di coinvolgere la comunità per preservare i principi democratici. Nessuna altra informazione o commento è stato fornito al momento.