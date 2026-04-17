Aggredito da uno squalo durante il viaggio di nozze alle Maldive | Con un solo morso ha portato via tutto
Un turista spagnolo in viaggio di nozze alle Maldive si trova in condizioni gravissime dopo essere stato morso da uno squalo mentre si trovava al largo di Kooddoo. L'incidente è avvenuto durante un'escursione in mare, e il ferito è stato soccorso immediatamente. Le autorità locali stanno indagando sull'accaduto e hanno disposto controlli sulla presenza di squali nella zona. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.
Un turista spagnolo in luna di miele è in condizioni gravissime dopo essere stato morso da uno squalo alle Maldive, al largo di Kooddoo. Era in acqua, con altre persone presenti, quando è stato aggredito. I medici sono stati costretti ad amputargli una gamba.🔗 Leggi su Fanpage.it
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