Cinque Terre | turista francese scivola sul sentiero e resta ferita

Un turista francese è caduto e si è ferito mentre percorreva un sentiero delle Cinque Terre. I soccorritori sono intervenuti sul posto e hanno trasportato la donna in barella. Dopo l'incidente, la turista ha rifiutato di essere accompagnata in ospedale. La dinamica dell’incidente e le modalità di intervento sono state confermate dalle autorità locali. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio. I dettagli sugli eventuali traumi riportati sono ancora da chiarire.

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? Domande chiave Come sono riusciti i soccorritori a trasportare la donna in barella?. Perché la turista ha rifiutato il ricovero in ospedale dopo l'incidente?. Quali pericoli nascosti hanno causato la caduta sul sentiero tra i borghi?. Chi ha coordinato l'operazione di soccorso nel terreno impervio delle Cinque Terre?.? In Breve Soccorso coordinato tra Soccorso alpino Liguria e Vigili del Fuoco sul sentiero.. Paziente trasportata in barella dalla Pubblica assistenza di Monterosso a valle.. Turista sessantacinquenne rifiuta il ricovero ospedaliero dopo la stabilizzazione medica.. Terreno irregolare tra Monterosso e Levanto richiede costante vigilanza dei soccorritori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinque Terre: turista francese scivola sul sentiero e resta ferita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ¿Cómo CONTROLAN nuestro CEREBRO Sullo stesso argomento Turista cade lungo il sentiero delle Cinque TerreLa Spezia 11 maggio 2026 Brutta disavventura per una turista che nel pomeriggio si è avventurata nel sentiero delle Cinque Terre che collega... Cade sul sentiero e resta ferita: recupero difficile tra i boschiIntervento nel primo pomeriggio a Castelmonte, nel territorio di Prepotto, per una donna di 73 anni caduta durante una passeggiata. Scivola sul sentiero e si procura una distorsione: soccorsa turista franceseScivola sul sentiero e si procura una distorsione: soccorsa turista francese ... msn.com Turista cade lungo il sentiero delle Cinque TerreLa donna è stata recuperata con l'aiuto dell'elicottero Drago e trasportata al San Martino ... msn.com